Verica Rakočević uživa sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem na moru, a sada je on podelio idilične trenutke sa odmora.

- Pustim da me izujeda i tako rešimo sve probleme - pisalo je u objavi, a ubrzo su usledili komentari ispod objave.

U braku već 10 godina

Iako je Veljko mlađi od Verice 35 godina, njihov odnos odoleva svim iskušenjima. Njihova ljubav nekoliko puta je naišla na prepreke ali su oni to uspešno rešili. Na samom početku mnogo njih nije verovalo u budućnost ove veze, ali je vreme pokazalo svoje, te su postali primer za skladni brak.

Evo kako su se upoznali Veljko i Verica

‒ Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predložio je saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo ‒ otkrila je jednom prilikom Verica u emisiji „Venčanje od A do Da“ i objasnila kako je izledao prvi susret.