Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz izašli su rame uz rame u finalnoj noći. Iako je on priželjkivao njenu pobedu, dogodila se upravo njemu.

Gastoz pogledao sporan sadržaj

- Jao Bože me sačuvaj. U jednom minutu sam pogledao sve ... Toliko su je ponižavali i gazili zbog toga... Kao da je krala organe. Ne mogu ni da izgovorim ono što bih želeo jer nije prikladno za televiziju. Da li sad sve devojke koje su bile sa mnom ili bilo koje druge koje su bile malo slobodnije sa svojim partnerima i slale video klipove, su najveće f*ksetine na svetu? Ja ne mislim tako. To su gluposti... - pričao je Gastoz za Pink.rs i dodao:

- Znam da se ona najviše plašila moje reakcije za to, ali mene to stvarni ne interesuje. Presudilo je nešto drugo, a i to drugo je upitno - rekao je Gastoz i ostao misteriozan.