- I sami znate da se nikad nije stideo posla. Radio je u prodavnici obuće doskoro, a onda je doneo odluku da nađe način kako da zaradi dovoljno novca da pokrene nešto svoje. S obzirom na to da smo i on i ja izloženi javnosti zbog oca i majke, Jovan je odlučio da uđe u rijaliti. Ostao je do finala, a honorar će mu biti dovoljan da pokrene biznis - kazao je on, a na naše pitanje da li možda zna koji je biznis u pitanju, Miki nam je odgovorio:

Zaradio preko 20.000 evra u rijalitiju

Jovan Pejić, sin Zlate Petrović i Zorana Pejića, iskoristio je priliku u rijalitiju i javno se pohvalio koliko je novca zaradio tokom svog boravka u Beloj kući. Peja je za vreme emisije "Amnezija" kod vod itelja Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terze, potkačio svoju bivšu devojku Enu Čolić, koja mu nije ostala dužna. Čim je ušao u studio, Pejić je iskoristio priliku da se pohvali koliko je novca zaradio u rijalitiju. Kako je istakao, on je inkasirao 21.000 evra i sada mu je cilj samo da uživa do kraja "Elite".

- Ja sam rekao jednu stvar, a to je da uvek dolazimo na moje. Ona je čekala čestitke da bude fina i normalna, a onda se ponovo demonizovala. Neka radi šta hoće, ja mogu da spavam i na asfaltu. Kad izađem idem kod roditelja koji su ponosni na mene. Ne zanima me ko će da se druži sa mnom, porodica je uz mene i to mi je najbitnije. Juče me je pljuvala dok sam izlazio iz garderobera. Ona je opet rekla za moju majku da je alkoholičar. Za Enu smatram da je klošarka, pljuvala me je. Ona dolazi iz Zemuna, a ja u životu nemam mrlju. Ti si najveće zlo koje sam upoznao za mojih 25 godina - pričao je Peja.