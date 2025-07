Iz malog mesta u velike pohode

I Marinkovićev pradeda Stanojlo Milenković je i te kako poznata ličnosti. On se proslavio u filmu "Ko to tamo peva". I njegov dom se nalazi u Grabovcu kod Svilajnca, odakle je i novopečeni pobednik rijalitija.

Junak do junaka

- Ovo je njegova kuća. Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca je sredio njegovu kuću, koja se ranije nalazila malo niže u istom ovom dvorištu. Sada je zaključano, ali je unutra mnogo lepa kuća. Često ovde dolaze deca na ekskurzije, dolaze ozbiljni ljudi, penzioneri, svi dolaze...Iz mesta sam odakle i Stevan Sinđelić, on je naš idol i mi se dičimo njime. On će postojati još vekova i vekova jer je uspeo da stane na megdan Turcima. Turci su brojali mnogo više ljudi, bili su bolje nahranjeni, naoružani i obučeni, a on im se suprotstavio. Nije se uplašio! - zaključio je on za Kurir.