Sajfer varao bivšu ženu

Ljubav nisam osećao prema njoj. Nije budila u meni što žensko treba da budi. Danas mi kaže da je to bila dobra odluka. U dobrim smo odnosima zbog dece - rekao je reper.

Sajfer je govorio potom i o tome kako ne voli da njegova partnerka bez njega bude u muškom društvu.

- Ne dam da moja žena ide posle 12 bilo gde bez mene. Ima fine prijateljice sa kojima ode na ručak, do 23h i posle se vrati. Sasvim joj je to dovoljno.

Novoj ženi brani da vežba u teretani kao sve devojke

Naime, on je istakao da njegova žena nosi helanke u teretanu kada ide sa njim, a kada ide bez njega – „ne uteže se“.

„Ja joj nikada nisam rekao: ‘E, nemoj da si to uradila’. Nego je sama od sebe takva. Ode, pa ako ima to ispod – ogrne neku duksericu, na primer. Ili neku moju majicu širu obuče preko i trenira“, rekao je on i dodao: