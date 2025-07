Luksuzni stan s pogledom na Savu

- Andreana voli luksuz u svakom smislu. Od auta preko skupocenih odmora pa do garderobe, ali i nekretnina, sve mora da bude onako kako ona želi i kako se njoj sviđa. Ona baš mnogo radi pa nije ni čudo što ima dovoljno novca za sve što poželi. Kako često sama kaže kad razgovaramo: "Sve sam stekla sama, na to se ponosim", i to jeste tako. Beograd na vodi joj se odnedavno dopao, pa je poželela da promeni mesto življenja, što je i uradila. Stan je veliki i prostran, a pogled s terase gleda na Savu i taj deo grada. Oduševljena je ovom nekretninom i mnogo voli da sedi na terasi - priča izvor blizak pevačici i dodaje: