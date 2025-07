Marija je prokomentarisala i sukob Miljana i Ivana.

- Videla sam neki klip na kom Ivan nosi flašu viskija, na dnu samo je bilo malo, ja ne znam ko je sve to popio. Da li su i drugi pili, pa je ostalo u flaši. Ajde bila je žurka, pa se se i popije. Ali ono Miljani nije uopšte trebalo, šta nju briga što on ide sa trandžama, ona sa njim nema ništa. Možda je njoj bilo krivo zbog Željka, da on nekada gleda te slike. Nije smela da ga ošamari, niti da ide za njim. Ona je sa njim otišla tamo, on ju je poveo, nije smeo da je ostavi samu. Ima loših stvari i kod Miljane i kod njega.