Deset godina rijaliti karijere

Bio i pevač

U pauzama do sledećeg rijalitija je odlučio da se oproba u muzičkim vodama pa je snimio nekoliko pesama i duete.

Nakon ovog drskog i bezobraznog ponašanja napravio je pauzu tvrdeći da ga to više ne zanima. Ali nešto manje od pet godina kasnije, ponovo se prijavljuje i postaje učesnik Zadruge 8 Elite, odakle izlazi kao pobednik i odnosi nagradu od 100.000 evra.

Tek što je ušao pokazao se kao stari Gastoz, kakav se pokazao i u ranijim rijalitijima. Imao je odmah sukob sa Stefanom Karićem, a za sve je bila "kriva" Anđela Đuričić. Dok je Stefan znao da kaže kako Gastoz ima prenaglašeno i agresivno ponašanje u rijalitiju i da bi trebalo malo da se smiri, on bi znao da odgovori da ga Karić provocira konstantnim druženjem sa Anđelom (Gastozovom devojkom u rijalitiju i drugoplasiranoj u Zadruzi 8 Eliti)

Veza sa Anđelom je takođe bila sve, samo ne mirna. Njih dvoje su imali dramatične rasprave, tenzije su pucale na sve strane, a Marinković nije štedeo reči ni prema drugim učesnicima. I tako su ga drskost, bezobrazluk doveli do trona sezone koja je za nama.

Na Tajlandu ga smestili u ćeliju

Oko tri sam video policajca koji je krenuo ka njenoj ćeliji i čuo sam da devojka vrišti, pa sam počeo da lupam da bih probudio sve. On je rekao da je sve okej i vratio se. Ja sam tad sprečio moguće zlostavljanje jer je ona bila sama. Ja sam na Puketu čekao suđenje i trebao sam da budem deportovan za Srbiju. Oni su tad sve nas strpali u kamion manji od ove kuhinje. Nisu mi našli pasoš i pandur mi je rekao da izmislim da sam ga izgubio da mi naprave hitni - govorio je Gastoz u Zadruzi 8 Eliti, pa dodao:

- Kad bi saznali da ga nisam izgubio prebacili bi me u pravi zatvor. Rekli su mi da sam preskočio ročište i čekao sam još mesec dana. Eto ja sam zbog te odluke nadrljao. Ona je nakon toga blejala, slikala se sa tim ljudima i otišla kao da se ništa nije desilo. Ja se ne kajem jer mislim da sam uradio dobro delo - govorio je Gastoz.

"Oduvek je maštao o tome"

- Gastozu nije bio prioritet novac, već izazov, nešto novo, čovek stavrno voli žene i to mu je dovoljno, ali lepo je od toga zarađivao. Bio im je zanimljiv što je bele puti sa svetlim očima, a i nema tremu uopšte. Kad pogledate on već godinama unazad pred kamerama ima odnose u rijalitiju, ovo je samo malo eksplicitnije. Imao je samo jedan uslov za produkciju, a to je da mu obezbede deset lepotica - kaže za Informer prijatelj Nenada Marinkovića.