Nakon deset meseci intenzivne borbe i boravka u Beloj kući, Nenad Marinković Gastoz izašao je kao pobednik "Elite 8", čime je u svoju bogatu rijaliti karijeru upisao i treću zvaničnu pobedu u ovom formatu.

U razgovoru sa novinarima osvrnuo se na dešavanja iz rijalitija, ali i na privatne teme o kojima se poslednjih meseci intenzivno pričalo, uključujući i odnos sa bivšom partnerkom Nađom.

- Da, divno. Ima nekih stvari koje se ne poklapaju, neki datumi...Ne znam ko je nju posavetovao da takve neke stvari radi, moram to sve lepo da ispitam, to su sve teške stvari. Nije samo to rekla, već još neke stvari zbog kojih se zgrožavam jer je ta osoba živela sa mnom. Moram da se uhvatim za tu tematiku, pa ću da dam dobar sud o njoj - rekao je on, nakon čega je dodao:

- Neću da se vodim tuđim mišljenjima, da se u startu ispalila i da je ispala nepametna i da je bila plaćena da me blati, samo želim da skupim par minuta vremena da ja lično vidim šta je tamo sve pričala za mene, da li sam to zaslužio, da li se to zove prodaja i ko je krivac? Jer niko, ama bukvalno niko, iz mog okruženja nije mogao da očekuje takvo nešto od nje, ni ja...Mislim da to nema, da to nije njeno maslo, s obzirom da verujem da je znam i to je divna persona, puna duše i puna ljubavi, koja je spremna da uradi sve za nekoga i da učini, ali ovo, ne mogu da kažem da su magije, ali to nije ona devojka koju ja znam. E sad, da li je ona toliko postala labilna da može svako da joj prdne, ne znam, ali neću puno da se bavim oko toga, jer mi negde inteligencija i ono što osećam govore isto.

Podsetimo, Nađa je ranije, gostujući u jednoj emisiji, tvrdila da je tokom njihove veze doživela teške trenutke, te da je prekinula trudnoću, dok je, kako je istakla, Gastoz pokazao ravnodušnost prema njenom stanju u tim momentima.

- Čovek je alkoholičar, a pored toga se i drogira. Ozbiljno se drogira. U takvim stanjima je nemali broj puta bio nasilan prema meni. Dešavalo se i da me je prisiljavao da imamo odnose. Pokušao je da me siluje, a sledećeg dana se pravio kao da se ništa nije desilo. Hvatao me je za vrat i bacao na pod. Imala sam utisak da nije svestan onoga što radi. I dalje mi je teško zbog svega kroz šta sam prošla sa njim. Trebalo mi je mnogo vremena da se samo fizički oporavim od svega što sam doživela. Psihički mir i dalje nisam postigla u potpunosti - zaključila je kroz suze.

