- Ne znam da li postoji nešto gore od ove devojke. Dok je bila sa Zvezdanom ja sam plakala kad je i ona plakala. Njoj je šejker uvek pun, dok gledaoci misle da pije vodu. Obrve su ti kao krem bananice. Stavlja i vadi to kinesko du*e. Ja ne znam šta ovaj svet. Što joj nije došao tata Veliša akd je otišla kod Zvezdana? Jesu li tata i brat videli snimke od ćerke? Šta je sad pokazala osim kreštanja i raspravljanja. Sa Mićom i Zvedanom je šetala kad su izašli iz Zadruge. Šta možeš ti da dokažeš? Niti grudi, nema ništa, niti je neka lepotica. Onaj muškarac ima tanje obrve nego ona . Ide kod Đedovića na savete, ovaj Gastoz je vukao kao krpu za brisanje - govorila je voditeljka pa nastavila:

- To što je ona iznela nema ni na psihijatriji. Gastoz je celo veče pr*eo i podrigivao, što njemu nije mirisala? Možda je njeov bolji, kvalitetno se hrani. Ona ne zna ni dva jaja da isprži, nego joj je on služio kao kulinar. Sad će doću tužba od Maje Marinković. Što si je bila umesto da joj zahvališ što te oslobodila?! Došla sad na kraju da priča o Gastozu. Osman ništa nije loše rekao. Nije rekao da je spavala sa Karićem, nego je on sumnjao na sve devojke koje su dolazile. Iskorištavaš i Pavla. Gledaju je samo babe. Šta si ti radila kod Pavla? Nisi bila kod kume nego si sedela kod njega. Ona ne zna da opere tanjir. Nije mogao Veliša da isprati snimke - rekla je gledateljka.