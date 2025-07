Sarajevski reper Adnan Nikšić poznatiji kao Sajfer zadobio je danas povrede u sarajevskom naselju Ilidža, a kako saznaju mediji iz regiona, on je u policijskoj stanici izjavio da je sam sebi pucao u nogu.

Izjava supruge

Kako su pisali mediji, Lejla Nikšić, njegova supruga je potvrdila da je do incidenta je došlo kada je jedan od prolaznika počeo dobacivati reperu Sajferu , aludirajući na situaciju koja poslednjih dana puni medijske naslove - sporni live prenos poznatog YouTubera IShowSpeeda, tokom kojeg je Sarajevo predstavljeno u negativnom svetlu.

Policija

Kako je rečeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, u 15:20 sata Dom zdravlja Ilidža je obavestio da se njima javio muškarac inicijala A.N. sa povredom leve potkolenice koja je najverovatnije nastala vatrenim oružjem.

- On je još uvek na lekarskom posmatranju. Kolege su upućene na tu lokaciju, tako da preliminarno još ne znamo da li je reč o samoranjavanju ili je učestvovao još neko u tome – rekla je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Sajfer varao bivšu ženu

- Moja bivša žena je poštovala sve moje stavove, nije bilo velike svađe posle razvoda. Nije bila promiskuitetna, u tom odnosu sam loš ja. Ženskaroš sam bio, nije za pohvalu, ali eto emocije su nam se ugasile. Ljubav nisam osećao prema njoj. Nije budila u meni što žensko treba da budi. Danas mi kaže da je to bila dobra odluka. U dobrim smo odnosima zbog dece - rekao je reper.

Novoj ženi brani da vežba u teretani kao sve devojke

Naime, on je istakao da njegova žena nosi helanke u teretanu kada ide sa njim, a kada ide bez njega – „ne uteže se“.

- Ja joj nikada nisam rekao: ‘E, nemoj da si to uradila’. Nego je sama od sebe takva. Ode, pa ako ima to ispod - ogrne neku duksericu, na primer. Ili neku moju majicu širu obuče preko i trenira“, rekao je on i dodao: