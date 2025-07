Divni ljudi

Početak karijere

Indirini roditelji su vrlo rano uočili njen dar za pevanje, pa je od malih nogu učestvovala na brojnim muzičkim takmičenjima. Pohađala je osnovnu školu u selu Stanari, do kojeg je pešačila pet kilometara. Karijeru je započela 1992. godine u produkcijskoj kući Južni vetar, pevajući pesme Daj mi obećanje, Iskreno mi kaži, Pamtimo ovo veče, Poljubi me i videćeš, Tužna vrbo, Moja će te ljubav stići, Ugasi me, Zbog tebe.