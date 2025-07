- Dana 21.07.2025. godine u 14.55 sati, od strane zaposlenih u Domu zdravlja Ilidža, obaveštena je PU Ilidža da je na ukazivanje lekarske pomoći primljen A.N. iz Sarajeva. Policijski službenici su u navedenoj ustanovi zatekli A.N., rođen 1992. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži, koji je izjavio da je u ulici Butmirska cesta, prilikom čišćenja vatrenog oružja-pištolja, došlo do samopovređivanja, u predelu leve potkolenice. Od strane lekara konstatovano je da je imenovani zadobio laku telesnu povredu, nakon čega je upućen na kućno liječenje- navodi se u saopšenju policije i dodaje: