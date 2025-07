Teška situacija

Poznato je već da Gastoz odranije ima veliki finansijske probleme. U njih spadaju i računi iz aprila prošle godine, kad je rijaliti zvezda završila u zatvoru u Tajlandu. Tada su mu se prijatelji našli jer nije imao novac za kaznu i ostale potrepštine, o čemu je Kurir izveštavao, pa će sad od nagrade podmiriti sve kojima duguje. To za Kurir tvrdi njegov blizak prijatelj:

- Gastoz nikad nikome nije ostao dužan. Jeste pozajmljivao novac od prijatelja, ali uvek je sve uredno vratio. On je i u rijaliti ušao jer je znao da je odličan igrač i da će pobediti. Mali je iznos koji je ostao dužan nekolicini prijatelja koji su mu se tada našli u nevolji. To u ovom životnom trenutku nije ništa za njega. Ne znam tačno, ali rekao bih da je, kad se sve sabere i oduzme, taj dug oko 5.000 evra - priča naš izvor.



I treper je po izlasku iz zatvora govorio o temi



- Vreme sam uglavnom provodio s kumovima, prijateljima koje sam upoznao tamo, a i s radnicima u firmi. To je opširna priča. Moraćete da imate tri sata minimum da sednemo i da razgovaramo, jer kad krenem da pričam, moraćete da znate od čega kreće, šta se zapravo desilo, kako, zbog čega je tako dugo trajalo i mnogo, mnogo stvari, a ne samo zašto su me uhvatili - kazao je on, pa dodao: