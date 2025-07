Objasnila kako je dobila nadimak

- U tom periodu počela sam aktivno da treniram košarku. Na košarkaškom terenu je i nastao moj današnji nadimak Brena. Nadimak mi je dao moj tadašnji košarkaški trener Vlada Bajer. Treneru je bilo komplikovano da me doziva: "Fahreta, Fahreta". Igrala sam centra ili beka. Moje koleginice bile su Mila, Kata... Sve neka kratka imena. I kaže on meni: "Ja ću tebe zvati Brena". Ja kažem: "Ko je ta Brena?!" Kao prvo, glupo ime! Mislim, od svih imena koja su mogla biti lepša", govorila je Brena u svom dokumenarnom filmu "Lepa Brena - godine Slatkog greha", pa pojasnila:

"U Bosni, to je bio sinonim za lepu devojku. Uvek sam volela da se ističem, da se izborim za svoje mesto pod suncem. Ma, bila sam kao šilo! Zato sam se i našla pod košem, s loptom u rukama. Tu je došao do izražaja i moj smisao za realnost. Shvatila sam da nisam dovoljno talentovana za košarku i da će uvek biti boljih od mene, koje neću dostići. Kada me je kasnije Saša Popović pitao imam li neki nadimak, setila sam se tog događaja, i tako postala - Brena. Tokom gimnazijskih dana počela sam da pevam po zabavama. Konačno sam shvatila da je scena moj teren".

Režep se neko vreme povukao sa javne scene

- To nema veze sa fizičkom lepotom ili ružnoćom. Prozvali su me Lepi jer sam svakog oslovljavao sa „lepi“, to mi je bila uzrečica još dok sam radio na građevini kao radnik. I kasnije, kad sam postao majstor, tako sam se obraćao svojim šegrtima: „Lepi ovo, lepi ono“, i tako ostah Lepi! Narod misli da sam sam sebi dao nadimak, ali to nije tačno - naglašava Lepi u razgovoru za Kurir.