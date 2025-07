Pevačica o fotografiji koja je oduševila javnost

- To je želja moje ćerke da se fotografija pojavi. Ona je verovatno imala svoje razloge zašto je to želela, a ja ću, kao i do sada, uvek i sve raditi za svoju decu iako mi možda u tom trenutku nešto prija više, a nešto manje, ali deca prvo i pre svega - izjavila je Bekvalčeva za K1.