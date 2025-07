Nenad Marinković Gastoz gostovao je sa Anđelom Đuričić u emisiji "Amidži šou" i tom prilikom prokomentarisao izjave bivše devojke Nađe koja je otvorila dušu i i znela niz tvrdnji o njihovom odnosu dok je on boravio u rijalitiju.

Ogovor za Nađu

- Spremam i ja intervju, goreće Balkan, imam veliki odgovor i videće ljudi koliko sam bio fasciniran time, koji su to demoni koji su od one devojke napravili demona, nadam se da je doživela nešto zbog toga - govorio je Marinković.

Šok tvrdnje bivše devojke

- Uvek me je pitao da li ću mu roditi sina, govorila sam da hoću i zaista sam želela. Onda sam ostala trudna, poslala sam mu poruku i dobila odgovor „ruku na srce, to nije moguće“. Nakon što sam ga obavestila o trudnoći, on je nestao. Nije mi se javljao puna dva meseca. Ostala sam sama sa sobom - ispričala je.