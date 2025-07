On i dalje tvrdi da nikakvog incidenta nije bilo, iako je njegova supruga Lejla ispričala da se sukobio sa dva muškarca, te da je sam sebe povredio dok je čistio pištolj.

"Krvarenje je nastavilo sve jače i jače"

- Dok sam pregledao pištolj, koji je dosta star, opalio je i metak mi je prošao kroz nogu. Nisam mogao da zaustavim krvarenje i znao sam da ću završiti u bolnici. S obzirom na to da nisam imao upotrebnu dozvolu za pištolj, a znao sam šta mi sleduje, odlučio sam da siđem do reke, koja je blizu kuće i bacim ga u istu. Potom sam pozvao brata, jer je krvarenje nastavilo sve jače i jače, on mi je svezao nogu potkošuljom i odvezao u bolnicu - rekao je Sajfer za Blic pa nastavio: