- Ponudio mi je Filip da kupim njegovih 500 dinara, na sniženju, za samo 1000 dinara, prihvatio sam, ali pod uslovom da on prihvati da udje u Elitu i eto, napravismo dogovor! U ugovor sam naravno stavio i član o pravilima za korišćenje toaleta - izjavio je Željko.

Nakon rijalitja postao voditelj

U Eliti 8 bio tema učesnika zbog afere s Enom Čolić

Voditelj je i ove sezone u jednom trenutku bio glavna tema za crnim stolom. On se kasnije oglasio i u spoljnom svetu odgovorio na tvrdnje i priče u kojima je bio upleten i on.

- Ona je rekla da smo bili u vezi, ali nismo. Nisu bile u pitanju nikakve trojke u pitanju. Nije bio grupnjak u pitanju. Staću u njenu odbranu, jer nije bio grupnjak. Neko je spavao u mojoj spavaćoj sobi, on je spavao. Ena i ja smo bili u drugom delu, nas dvoje nismo obraćali pažnju na to. Da se desilo, desilo se, to je istina.