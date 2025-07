Sa svega 14 godina trijumfovala na Tašmajdanu

Milica o prvim koracima na muzičkoj sceni

- Sećam se da je moj tata plakao kad smo pravili tu oproštajnu zabavu, sećam se kao juče tog prizora. U dvorištu u Kruševcu smo pravili proslavu moje pobede. Pevala sam, dovela sam svoj tadašnji bend pa smo mi tu nešto pevušili po dvorištu. Sećam se da sam pogledala na klupicu i tata sedi i tužno plače. To je bio jedan zaista tužan prizor. Prišla sam, zagrlila ga i pitala ga što plače, a on je rekao „Ide mi dete iz kuće“. Tako da nije to svejedno za roditelje. Zato sam ja stalno sa mamom, da nadoknadim ono vreme koje nisam bila sa njom. Često znaju da me pitaju zašto provodim toliko vremena sa majkom, ali eto, to je moj odgovor. To je moje pravo i želim da budem sa roditeljima. Tad kad je trebalo nisam bila - započela je Milica za Blic i otkrila da joj je produkcija "Grand" veoma pomogla u karijeri.