- Ja sam to saznao iz novina. Dara je pozitivan lik, zabavna je, ali nema dlake na jeziku što je i okej. Ona je novi član žirija koji će sesti na vruću stolicu. Ne može ona da zameni Mariju, niti Marija može da zameni nju. Kao i kada je Lukas otišao, nisam ja zamenio Lukasa. On je otišao i ja sam ušao na upražnjeno mesto. Tu nema zamene, svako ima svoju boju, radost, žestinu i svako ima svoju oštrinu. Dara je meni zabavna i to je ono što mi je važno - rekao je David.