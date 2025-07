Skrivena tetovaža

Pevačica je objavila snimak i pokazala kako uživa u vrelim temperaturama. Jovana je na sebi imala minijaturni kupaći, šešir na glavi i naočare. Ali ono što je privuklo najviše pažnje jeste njena tetovaža ispod grudi koju do sada javnost nije imala prilike da vidi.

Nakon razvoda živi punim plućima

- Prosto smo se razvili u različitim smerovima. Rekla sam: "Ja sam prestala tebe da volim". To je jednostavno tako. Mi možemo biti idealni prijatelji do kraja života, ali u smislu tog zajedničkog života i onoga što su za tebe vrednosti, što su za mene, kako ja vidim budućnost naše porodice ili moju, dece, uopšte nismo imali više iste poglede - počela je ona u emisiji "Magazin in" i dodala: