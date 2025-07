200 na sat

- Pa kad ima čime, hvala Bogu, što da ne vozim 200 na sat! Samo ne snimam šta radim u svakom trenutku. Kako ne dam po gasu, vozimo istu marku automobila, on i ne zna da ide sporo - izjavila je Andreana i rekla da ne pije kad vozi.

- Ne pijem dok vozim. Ja sam neko ko generalno vodi računa o tome kako vozi. Kad sam sama, poteram malo, ali kad me neko vozi, ne dam da se ide više od 140. Inače ne plačem. Kad popijem, ja pevam, ne može čovek da me ugasi, kakav plač. Jednom sam se posvađala. Svađam se sama sa sobom. Mene udari na pesmu, a ako popijem rakiju, tera me na karate, zato ne pijem rakiju. Kad je muzika dobra, idem kući bez dinara.