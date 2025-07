Sofija je nedavno gostovala u jednom podkastu, i to s najboljom drugaricom Sandrom Mladenović, a onda su se zajedno prisetile najluđe noći, to jest pijanstva s popularnim pevačem.

- Da, tako je. Poznanstvo s njenim očuhom mi je mnogo drago. Inače, moje prvo i sigurno poslednje najgore pijanstvo bilo je s Lukasom. Završila sam ispred hotelske sobe, jer nisam mogla da uđem u sobu. Terao me je da rakiju gasim votkom . Ja sam u jednom momentu bila gotova, a on mi kaže: "Ajde još malo". Ja kako uzmem, tako mi glava pada - prisetila se Sofijina drugarica u "Waj waj" potkastu.

Aca Lukas vaspitavao Sofiju Šašić

Podsetimo, iako Sofija nije Lukasova biološka ćerka, mnogi to ne bi mogli da primete jer njih dvoje često provode vreme zajedno. Sofija je jednom prilikom otkrila da je odrasla uz Acu, kao i da je on zaslužan za njeno vaspitanje. Kako kaže, uvek je tu da je posavetuje i pomogne u svim situacijama:

- Bilo mi je čudno i da prihvatim i da živim s njim, ali sam sve prihvatila vrlo brzo. Ja sa svojim tatom pričam otvoreno, da je to čovek s kojim sam odrasla. Deset godina sam s njim živela i on me je dobrim delom i vaspitavao. To je jedna velika istina i ne zamera to meni on, a i zašto bi - rekla je Sofija u "Ami Dži šouu".