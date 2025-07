Toma o Nadeždinoj karijeri i lošim komentarima

„Kada smo počeli Nadežda i ja, nisam želeo da radimo zajedno upravo zbog toga. Mnogo pevačica radi sa mužem, ali to se ne spominje. Kome ja da se dokazujem?! Osam meseci nisam mogao da dokažem da sam maneken… Hajde Boga ti… Uvek taj Toma nešto… Ne znam da li je to neka karma, ne znam. Kada nešto prljavo ubaciš u vodu, ona postane mutna. Kada si ti u mulju, daviš se i nikako da isplivaš. Moguće da je to moja trenutna situacija, to je život. Nekima sam iritantan i nemam problem sa tim. Znam ko sam i kako sam počeo. Niko ne zna istinu, a to je da sam sa ocem sa deset godina radio parket. Radio sam od ujutru sa njim, ali ja nemam potrebu sad to da kitim, da se dokazujem, da pričam koliko para imam, koji auto vozim. Mnogi ljudi ne znaju, ko me je to pa pitao, gde sam to mogao da kažem?! Bolje da sam iritantan nego da me žale… Kao mali, ustanem u sedam, idem sa ocem da radim, kad završim odem pod tuš, pa odem na bazen i pijem pićence, a oni nemaju za kiflu“, govorio je Toma.