- Mislila sam da će sve biti drugačije. Vratila sam se na svoju mirnu energiju. Što se ljubavi tiče planiram da ostane ništa. Emotivno sam i dalje zauzeta, ali to ne znači da ima bilo kakve mogućnosti za bilo kakav odnos, čak i prijateljski. On je taj stav imao još unutra, a ja sam prihvatila - rekla je Ena u emisiji "Amidži šou".

- Ne gledam ga više i ne moram da se ponižavam. Nije mi se dopao njegov intervju, ni njegovi postupci generalno otkad smo izašli. Nisam više primorana da ništa trpim i tolerišem i to je to. Videla sam da je danas okačio našu sliku, ne znam čemu to, neće dobiti reakciju, neće dobiti lajk i to je to, stavila sam tačku na tu priču - poručila je Čolićeva.