Tužila bivšeg partnera

"To je bilo smešno i on je u besu neke stvari radio nepromišljeno, isto kao i ja. Ne verujem da bi on uradio meni nešto loše, niti ja njemu. Desilo se šta se desilo, to je bio trenutak kada nisam bila sva svoja, a ni on. To je sa moje strane zaboravljeno, a nadam se da je i on zaboravio. Period koji smo proveli zajedno nije mali, a koliko sam ga volela i on mene nismo to trebali da radimo. Šta je tu je, ja zaboravila, ne znam za njega", rekla je Anita, a onda otkrila da ga je videla nakon raskida.