Uzrok otkazivanja

Organizatori obećavaju nezaboravno muzičko veče čim vremenski uslovi to dozvole.

Napravila haos u Crnoj Gori

- Presrećna sam. Mislim da je ovde publika iz celog regiona, to je lepo videti, drago mi je zbog toga. Ja ovde nastupam 11 godina, i osećaj je uvek fantastičan. Videli ste da je to neka mnogo lepa energija, posebna emocija, u publici je bilo mnogo mladih ljudi, to su deca za mene. Ovo je sigurna budućnost za moju karijeru.