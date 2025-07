Rešili sve sukobe

Sofija o razvodu roditelja

Šašić otkrio nepoznate detalje braka

- Ne sećam se tačno kada je brak pukao, ali je počelo da puca, što bi rekli, po šavovima. Te neke stvari su izlazile na videlo… Tad jedino možete da kažete sebi: ‘Jeste, to je istina, to je tako, ali nije smak sveta - rekao je Željko iskreno, osvrćući se na turbulentne trenutke iz privatnog života.

- Nije on krivac, ali je on voleo da uđe svuda negde što je moje. Meni je to užasno, a posle mi je bilo smešno. On je takav lik - izjavio je Šašić bez ustručavanja.