Pevač Slaven Đukanović 2010. godine doživeo je situaciju kao na filmu. Njega je drug pozvao na otvaranje lokala na Vračaru, a kada je stigao desilo se ono što nije mogao ni da zamisli. Njega su pretukli, a onda je on iz besa otišao na drugi kraj grada uzeo pištolj od prijatelja i vratio se u lokal gde je pucao na jednog od napadača.

Slaven je potegao pištolj na poznanika nakon napada

-2010. godine na Vračaru se desila glupa situacija. Došao sam preko dana na otvaranje jednog kafića, čak sam tog čoveka i poznavao, pozvao me je na otvaranje. U jednom mometu su me on i jedan njegov drug napali iz čista mira. Tako prebijen sam otišao kod prijatelja na drugi kraj grada. Uzeo sam pištolj, vratio se i ranio sam jednog od njih. U tom momentu sam mislio da je mrtav, od bolova je pao u nesvest jer sam ga pogodio u kost. Pokupio sam čaure i otišao iz lokala. Dao sam drugu pištolj da ga baci u reku. Onda sam preko alternativnih prelaza otišao u Crnu Goru. Te noći sam dobio temperaturu preko 40, krenuli su košmari, od stresa, nisam rođen za tako nešto – rekao je Slaven u emisiji Pričaonica.