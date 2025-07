Ozbiljan projekat

- Meni se javila prošle nedelje, trebalo je da se vidimo zbog nekih poslovnih aktivnosti. Rekla mi je da je došla u Beograd da bi registrovala automobil i da se odmah vraća u Crnu Goru jer ima nastupe dole na primorju do kraja avgusta. Nije pominjala ništa drugo. Mada, sad kad me ovo pitate, setio sam se nečega... Tad mi je rekla da je došla avionom na dva dana. Ja sam je pitao "pa gde ti je auto", a ona mi je rekla da je automobil u Beogradu i da je samo došla da ga registruje. I sad tek povezujem šta mi je bilo nelogično. Što bi dolazila avionom iz Crne Gore da registruje auto kad to može da uradi i sledećeg meseca kad se vrati u Beograd - govori naš sagovornik.