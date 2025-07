- Sada sam slobodna, upućeni ste da sam bila sa Miljanom, nakon par meseci sam bila za Zolom. Po izlasku sam saznala da se raspitivao o meni, gde živim, koliko zarađujem, koliko kvadrata ima moj stan. Malo se zaj*bao, mislio je da su to njegovi drugari, a to su moji ljudi - rekla je ona i dodala:

- Naš odnos je bio veoma turbulentan, sve je bilo spontano, a onda smo se i posvađale, pa je nastao haos. Ona je posle toga ubrzo i izašla. Videla sam da se u nekom intervjuu prala od tog odnosa, ali ja ne mogu da lažem i da kažem da nismo imale ništa kada napolju postoje video-snimci na kojima smo intimne. Već sam priznala da sam bisekualka i da mene privlače i žene i muškarci. U tom momentu poneo me je taj trenutak, i desilo se. Možda mi to nije trebalo u rijalitiju, ali ne kajem se - rekla je ona i dodala:

- Do skoro sam mislila da bih promenila to što sam bila sa Miljanom, ali i to me je naučilo da ne ulazim brzo u odnose, da ne verujem ljudima. Ona je divna osoba, ja ne mogu ništa loše da kažem za Miljanu, ali ona je dva dana super, posle poludi i prešalta se. Razišle smo se u svađi, tako da nemam nameru da joj prva priđem.