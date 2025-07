- Mislila sam da će Anđela odneti pobedu i da je sve već bilo dogovoreno. Međutim, Gastoz je pravi moralni pobednik jer on zaista ima publiku koja ga podržava i za njega glasaju. Stari igrači polako gube smisao, a Mića je postao samo neko ko preusmerava. Pored toga što ume da ih smiri ili pokrene, važno je i da sa učesnicima razgovaraš, a to mu baš i ne ide – započela je Vesna.

"Tajkuni im kupuju glasove"

- Milena Kačavenda mi je nekada bila zanimljiva, ali sada se potpuno izgubila. Što se tiče trećeplasirane, nisam bila iznenađena, jer je jasno kako se to sve radi. Neki bogataš ulaže u njih, kupuje glasove preko kartica. Tako funkcionišu mnoge mlade učesnice. Jedno je sigurno – vreme “kamenjarki” je prošlo, moraju da se smire. Dosadilo je gledati iste uvek urađene, kako se stalno vraćaju i ponavljaju iste priče - nastavlja Rivasova.

- Videla sam spisak učesnika za sledeću sezonu, mislim da se zatvara jedan veliki ciklus, s obzirom na to da će biti mnogo starih, vrlo poznatih i jakih takmičara - tvrdi Vesna.

- Ušla bih u rijaliti ako bi mi Mitrovići dozvolili da ostanem samo mesec, dva, tri, i to za dobru sumu novca, jer ja napolju veoma dobro zarađujem. Međutim, to nije moguće, oni na to ne pristaju tako da ništa od toga, ali volela bih jer se dobro snalazim - zaključila je Rivasova.