"ZARAĐIVAO SAM I DO 6.000 $ DNEVNO" Toma Panić živeo život svetskog DŽET-SETA, a Bijonse i Džej Zi mu bile prve komšije Foto: Privatna Arhiva

- Meni je najbitnije da je Toma tu. Ja sam dijabetičar i dešava se da mi padne šećer. On je tu i mogu brzo da mu kažem da mi doda čokoladicu ili neki sok. To naravno publika ne oseti sve se dešava u pet minuta. Ne mogu tako da komuniciram s ljudima koji me ne poznaju. A naravno da mora da bude tu i kao menadžer. Ko će uzeti novac koji zaradim.