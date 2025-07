- Voda i rakijica? Sve to pomalo, al' najviše spavanje. Minimum osam sati spavam. Kad bude neprospavanih noći, dolazim sebi tri dana! Bude takvih noći, naravno, ali je Bog rekao da se noću spava, to je normalno - kazala je čuvena pevačica, pa se osvrnula na pokojnog partnera Milutina Mrkonjića .

- Poštujem Mrkinu želju da nastavim, da pevam svim srcem. On bi to najviše voleo na svetu. Ja verujem da me i on i svi ti neki ljudi čuju i dan-danas, u ovoj nekoj vasioni, da su svi tu negde. Da su svi negde tu, u svetlosti - rekla je Ana.