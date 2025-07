Ovo je dečko Une Čolić

Kako prenosi "24sedam" muškarac koji upravlja vozilom je pravo njen dečko koga je do sada krila od javnosti.

On je iz imućne porodice, ali to njoj nije važno jer je njihova ljubav potekla iz iskrenih emocija.

Čola o Uninom stilu života

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - govorio je Čolić.