Surov povratak u realnost

Maltretiranje od strane oca

- Bio je u ratu i posle toga je potpuno promenio ponašanje. Noćima ne može da spava, pije "Lorazepam". Ima problema s agresijom, izvrstan je manipulator i dobar glumac. Prema drugima je super, a u porodici pakao. Trpeo sam uvrede, nasilje i ružne stvari. Kada sam mu rekao da sam gej, postao je još gori. Pre nego što sam mu priznao, bio je odvratan - tukao me je, maltretirao, ugnjetavao... Tukao je i moju sestru i majku. Imali smo ogromne probleme, policija je morala da reaguje. Hteli smo čak i da pobegnemo od kuće - govorio je Stanić, pa dodao:

- Seksualno me je uznemiravao, a kada sam priznao da volim muškarce, zaključavao me je u kupatilo, nije mi davao da jedem. Radio je razne stvari, simulirao seksualne odnose... Ne želim da se sećam svega. Imao sam probleme s mokrenjem, spavanjem i ozbiljne psihičke poteškoće. Mama je tada završila u Palmotićevoj, a i ja sam. Pio sam jake psihijatrijske lekove, ali sada sam dobro i nadam se da je to moja ružna prošlost. Jedva sam se izvukao, a majka i dalje uzima lekove.