Nezaboravni trenuci

- Obnažena leži i kad je on ušao u sobu kaže mu: "Čekam te dragi Zdravko". On onako kulturno joj odgovori "Ja se vama izvinjavam, hvala vam na buketu cveća, ali molim vas da izađete iz sobe". Ona uzme čaršav i obavije se, a Šaban kaže: "Nema problema, ako on neće da te pusti da spavaš u sobi dođi kod mene". Mi smo se posle smejali i šalili. Bilo je zaista anegdota.