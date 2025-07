Slušaj vest

Gostujući u jutjub emisiji "Ful skrin medija" otkrila je i da kod kuće ima 15 vereničkih prstena, da je Duško Tošić bio najgalantniji što se tiče nekretnina, dok je Bojan Karić pobednik u kupovini nakita.

Ocenjivala je i izgled poznatih muškaraca, a njen komentar o Veljku Ražnatoviću, sinu njene ljute rivalke Cece Ražnatović, dugo će se prepričavati. O vezi s košarkašem Nikolom Jovanovićem držala se stare priče.

- Ponoviću opet. Nisam rekla nikada da sam s Nikolom, a konkretno onog momenta kad neko bude stao pored mene i rekao: "Da, Jelena je moj partner i izbor" i ja to potvrdim, tog momenta smatrajte da ja imam dečka. Košarkaš ili ne, visok, bogat, lep, to su sve insinuacije medija. Nikada nisam potvrdila da sam s bilo kim u vezi - rekla je ona, pa otkrila kakvo joj je trenutno emotivno stanje:

- Niko me sada ne animira. Kod Bokija 13 u potkastu sam se izlanula i rekla da sam imala seks dan pre, i to je bio haos, sad ću da ćutim. I ja nekad da ćutim. Uvek sam seksualno zadovoljena. Nije bilo odnosa ni jutros ni u poslednja 24 časa. Možda sad na turneji neki drugari budu želeli da me animiraju. U mojim godinama je najbolje "friends with benefeits".

Zaprošena 15 puta:

- Najjače od svega je da je svaki hteo da me ženi. Ja sam gospodarica prstenova. Kući imam 15 vereničkih prstena, samo tri su od Bojana Karića. Svaki muškarac s kojim sam spavala me je verio. Prstenom. Pre nekoliko meseci poslednji put sam bila verena. Ne mislim na onog iz Dubaija što se pisalo. Nemam nikog iz Dubaija, sve su to naši ljudi (smeh). Taj što me verio nedavno je stvarno to uradio, ali smo raskinuli. I sad je na bloku.

Najgalantniji partneri Duško Tošić i Bojan Karić

- Duško u nekretninama, Bojan u nakitu. Smatram da svaka žena vredi onoliko koliko muškarac uloži u nju. Ako nemaš para, daj pažnju. Cvetić, pisamce, porukica, ručkić, napunjena kada, nebitno je. Samo mora da se ulaže u ženu - rekla je JK, a onda progovorila o prevari.

- Nijedna žena nije kriva za prevaru. Ja varam kao i svaka žena koja nije mažena, pažena i ima sve što treba ženi. Žena mora da ima poštovanje, ljubav, seks. Sve što sam varala, odmah je bilo javno. U svakoj prevari sam uhvaćena. Nisam mogla da varam a da se ne sazna, jadna ja.

Priznala je da joj se fizički dopada sin Cece Ražnatović

- Veljko uopšte nije loš frajer. Šta li će Ceca sad raditi kad čuje da sam rekla da joj je sin Veljko sladak (smeh). Ali ja ne volim oženjene. Videla sam ga jednom uživo na Kopaoniku i lepo dečko izgleda, eto.

Potom se osvrnula na aferu kada su u javnosti objavljene njene nage fotografije

- Verujem da je to što je od mojih slika izašlo u javnost mnogo lepo. Nisu mi samo Željko i Jovana rekli da je lepa, mnogo je bilo lepih komentara. Ali koliko god bilo lepo, meni nije simpatično ni drago što ste svi vi to videli. Taj koji je to pustio u javnost uradio je to zato što nisam htela da se udam za njega. A nisam htela jer sam bila udata. Ponoviću, svaki moj partner koji je spavao sa mnom želeo je brak i decu sa mnom.