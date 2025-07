On je sada sumirao utiske sa slavlja i dotakao se odnosa sa sinom, sa kojim nije bio u najboljim odnosima.

- Da, slavilo se. Bilo je prelepo, veselo... To je moja unuka, ćerka od mog Dejana. Sada je sa njim sve u najboljem redu. Bilo je još pevača, ali nisu toliko poznati. To su dobri, kvalitetni pevači. Nadežda je pevala, ona je jedna vrhunska pevačica - rekao je Ljuba.

- Neću nikog da pominjem, svako ima svoju sreću i gradi svoj put, ali sve zavisi od toga kakve pesme imate. Nije samo snimati nešto, morate imati dobar hit. Tada neće biti problema. Ja to govorim i o ovim "Zvezdama Granda", one su samo početak. Mnogo dobrih pevača ispalo i nije prošao dalje. Pobedio je onaj momak iz Makedonije, nije on loše pevao, ali tek treba da radi -smatra folker.