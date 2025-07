Bosanac kupovao vreme

Još pre nego što je održano finale "Zvezda Granda" početkom jula, Bosanac je dobio primamljivu ponudu od Pinka da pređe u njihov žiri, navode naši izvori. To je podrazumevalo da mu se garantuje honorar od 1.500 evra za jednu emisiju, to jest ukupno 60.000 evra za celu sezonu, u kojoj ima 40 epizoda. Ova suma je skoro dupla veća nego što je dobijao dok je bio član žirija "Zvezda Granda", s obzirom na to da mu je honorar iznosio 800 evra po emisiji, ukupnu 32.000 evra godišnje. I on je tada čelnicima Pinka rekao da će prihvatiti ponudu.