Marija Kulić osvrnula se na pomirenje svoje ćerke Miljane Kulić i Ivana Marinkovića, ističući da su, uprkos svim ranijim nesuglasicama, odlučili da zakopaju ratne sekire zarad sina Željka.

Ona se osvrnula i na nedavnu Ivanovu izjavu da je nakon napuštanja rijaliti programa bio intiman sa Miljanom.

Marija nema lepo mišljenje o Ivanu

- Oni su u dobrim odnosima zbog Željka. Bilo koja svađa da je u pitanju, oni se potrude da spuste loptu zbog sina. Ljudi su različitog temperamenta, normalno je da dođe do nesuglasica, ali bitno je da na kraju spuste loptu da bi Željko imao kontakt sa ocem. Željko nema telefon pa Ivan mora da pozove na moj ili Miljanin broj kako bi pričali putem video poziva - otkrila je Marija za "Informer".

Ona je prokomentarisala i spekulacije da su Miljana i Ivan bili intimni nakon njegovog izlaska iz rijalitija, kao i njegovu izjavu da se čuju 67 puta dnevno i da mu je isprala mozak.

- Ma to priča gluposti, nije tačno. Pozvala sam ga nekoliko puta kad je Miljana bila kod njega da mu kažem u koje vreme gde treba da bude, da bude spremna, ko će da dođe po nju da je doveze do Niša i tako neke stvari koje se menjaju u hodu. To je bio tog dana i posle ga uopšte više nisam zvala. Miljana ga je zvala jer je izjavio da je imao odnose sa njom. To uopšte nije istina, on to priča da bi pravio ljubomornom Jelenu i one njegove ženske - rekla je.

Marija je istakla da je Ivan podmukao i bezobrazan, te da voli da pravi priče za medije.

- Ivan ume da bude podmukao i bezobrazan i da napravi nekome neku priču, kao slučajno. On mnogo vodi računa medijski šta će da uradi i koji potez će da napravi, da i on sebi napravi priču. Ušao bi on i u novu sezonu kada bi ga pozvali - kaže ona i dodaje:

- Miljana ima 32. godine, tako da ja nisam mogla da odlučujem kad je bila mlađa, a kamoli sada. Ona ceni moje mišljenje, ali da me je slušala mnogo bi bolje prolazila, ali me nikad ne posluša i radi kako misli da treba, pa tako i prođe.

Miljanin i Ivanov sin željko uskoro proslavlja rođendan, a Marinković je rekao da će prisustvovati ovom važnom danu.

- Pravili smo za decu proslavu, sada ćemo napraviti za odrasle. Ivan bi isto trebao da dođe, rekao je da će doći. On trenutno nema novca pa ne učestvuje finansijski u pripremi rođendana, kada bi imao ne znam da li bi učestvovao, nisam u njegovoj glavi. Do sada je Miljana pravila rođendane Željku, on nije učestvovao. On ili je bio po rijalitijima ili nisu bili odnosi dobri, nije se javio. Prošle godine igraonica je košta 100 evra, on je tada imao i platio je tu sumu. Da je koštalo više, da je kao ovaj rođendan koštao 600, ne znam da li bi platio, nisam u njegovoj glavi, ne znam koje su njegove namere. Vreme će sve da pokaže - rekla je Marija.

