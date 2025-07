Arkanova sestra iznela skandalozne sumnje

- Mogu da razumem kada svedoci koji su sedeli preko puta Željka pre ubistva kažu na suđenju da niko ništa nije video. Oni ne mogu da gledaju u sudnici ubicu i kažu da je to on, kada je jedan od njih još na slobodi. Oni se plaše za svoj život. Međutim, postoje osobe od kojih očekujem lojalnost i hrabrost. To sam očekivala od Svetlane. Dok je sedela iza paravana i čekala da pucnjava prestane, njena sestra Lidija istrčala je bezglavo napolje i bila ta koja je prva pritrčala Željku da mu pomogne, kao što bih ja uradila.