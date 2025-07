O planovima za budućnost

Pati za Matijom

Iskreno o svom učešću

- To je meni uvek smetalo, ali to nije glavni problem zbog kog sam se rasplakala, samo mi se skupilo, bila je to kap koja je prelila čašu. Imala sam briga i obaveza, a malo šta je zavisilo od mene. Mića me je smirio i utešio, dao mi je sigurnost da će se sve rešiti. Mateja mi nije problem, razgovarali smo i nakon toga. Čitala sam komentare da Mateju svi napadaju. On nije ništa loše rekao, bio je iskren u svojim izjavama. Bilo bi glupo da se uvredim jer nije mi prvi put da to čujem. Sama sam sebi davala lažnu nadu, jer sam mislila da će se nešto promeniti kada izađemo napolje. Ljudi su me ubeđivali da ćemo biti zajedno kada izađemo napolje, ali je on meni govorio da među nama neće biti ništa. Napolju sam shvatila da se ništa među nama neće biti, sada mi je sve jasno. Ne moram da tražim razloge zbog kojih neki muškarac neće da bude sa mnom. Ne mogu da budem tužna zbog toga i da mislim da je nešto do mene.