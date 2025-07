Slušaj vest

Goran Ratković Rale jedan je od najplodonosnijh kompozitora i aranžera u Srbiji. U karijeri dugoj 30 godina nema pevača koji je popularan, a da nije radio s njim. Spisak je dugačak: Indira Radić, Stoja, Lepa Brena, Jana, Ceca Ražnatović, Mina Kostić, Sejo Kalač, Tanja Savić i mnogi drugi.

Već neko vreme je u emotivnoj vezi sa Anom Nikolić, a mnoge njene koleginice su postale zvezde zahvaljujući njemu. Tako se za Kurir prisetio poetka saradnje sa Stojom Novaković, koja je, kako kaže, imala nameru da digne ruke od karijere pre nego što ju je zapravo započela.

- Stoja je došla i dogovorimo se da joj uradimo album i ja sam to uradio... I kad je trebalo da se peva, Stoja kaže da odustaje, hoće da se seli u Australiju. Ja šokiran, kažem joj: "Odustajanje ne postoji kao opcija. Može da bude opcija da snimiš ovo, da se izda, pa onda idi u Australiju". Ona gleda, vidi da se ja ne zezam. I snimi ona pesme i odmah napravi veliki uspeh. Uradili smo posle nekoliko albuma Stoja i ja, ali smo se posvađali dok smo radili CD "Evropa". I to dobro samo se posvađali. Pojavio se neki drugi izdavač, a ja sam se sa Stojinim tadašnjim partnerom Darkom dogovorio da album objavi "Grand". Stoja i Darko neće za "Grand", a ja kažem: "Onda nemate pesme". Popović je to nekako ispeglao, ali Stoja više nije htela da čuje za mene. Tad ja kažem Saletu: "Ajde zovi Indiru da joj uradim album". Posle nekoliko dana me zove da dođem u "Grand" i tamo sedi Indira. Ja joj se javim lepo, međutim ona meni kaže: "Nisam odlučila još uvek da radim s tobom, imam i alternativu". Kad sam čuo ko joj je alternativa ja pobesneo, skočim i izađem napolje. Saša trči za mnom, smiruje mene, smiruje Indiru. I posle jedno sedam dana, ona se javi i kaže da hoće da sarađujemo.

Upoznavanje sa Marinom Tucaković

Je l' to bio period kad počinjete da sarađujete sa Marinom Tucaković?

- Tekstopisac s kojim sam tad radio najviše bio je Steva Simeunović. Jednog dana zove me Srki Boj i kaže: "Ralence, nešto bih te pitao. Bili su mi Darko i Stoja da radimo album". Ja kažem: "Pa radi bre, što da ne". Ja u poslu nemam repove, svaki posao radim kao da je poslednji. I tad čujem od Srkija da Stoji pesme radi Steva, a on u tom trenutku sa mnom pije kafu. Pitam ja Stevu: "Je li bre, ti radiš Stoji pesme?", a on odgovora: "Baš sam sad hteo da ti kažem". Ispada da sam ja taj koji je loš, a Steva dobar. Kažem mu: "Od danas s tobom više ne radim zato što nisi lojalan". Tako smo završili. Zovem Popovića i pitam ga da l' poznaje Marinu Tucaković. Posle pet minuta me zove, daje mi njen broj i kaže da je zovem odmah. Zovem ja Marinu, a ona mi kaže: "Pa gde si ti, tri godine ja tebe čekam" (smeh). Odmah smo se skontali. Ona je bila umetnik, i ja sam u neku ruku, ali mnogo manje od nje. Mi smo svi na neku ruku zanatlije, a ona je bila baš, baš umetnik. Mogla je da te podigne u zvezde, ali i da te zakopa kao niko. Prva pesma koju smo uradili bila je "Lopov" za Indiru i Alena. Mene žena tada izbacila iz kuće, spavao sam kod Srđana Mobi Dika koji mi je kum. I Srđan me pita jel Marina napisala tekst i kakav je. A ja ne mogu da se naviknem na taj način razmišljanja kakav je imala Marina. Nije mi se dopalo. Odsviram ja pesmu Srđanu, a on me pita šta mi smeta u pesmi. Ja rekoh: "Ma šta znači ovo kao sudbina starog lopova?".

Ali, ipak je ostao taj stih.

- Zovem Marinu, kažem joj: "Ma daj bre menjaj ovo. Kakav stari lopov, ne zaj******". A ona odgovara: "Ma to je super. Videćeš ti, ali dobro promeniću ako hoćeš". Sutradan Srđan skuvao kafu, donosi mi i kaže: "Ajde odsviraj onog starog lopova još jednom da čujem". Ja uzmem gitaru i razmišljam... Čekaj bre od celog teksta on zapamtio tog starog lopova, a ja hoću to da promenim. Zovem Marinu i kažem: "Ne menjaj ništa", a ona meni: "Ma videćeš ti budalo jedna, to je fenomenalno" (smeh). U tom periodu bile su Stoja, Jana, Sanja Maletić, Lepa Brena, Suzana Jovanović.

Indira platila dug od 250.000 maraka

Kako je došlo do toga da vi postanete samo Indirin kompozitor?

- Jednom prilikom, dok sam još radio "Lopova", Indira je sedela kod mene, a stalno dolaze neki ljudi kojima ja dajem pare. Ona me pita: "Jesi ti humanitarna organizacija, non stop pare daješ nekome"? Ja kažem: "Ne, ne, dužan sam". Ona šokirano gleda u mene i kaže: "Ti dužan, a zarađuješ milione"? Onda sam joj objasnio da je ne znam s parama, nikad nisam imao osećaj za lovu i tako sam i živeo. I ona meni kaže: "Da se dogovorimo nešto. Ajde ti stavi na papir koliko si dužan, ja ću ti doneti pare da ih vratiš ljudima, a ti da prestaneš da radiš muziku za druge, nego samo za mene i da mi budeš menadžer". Rekoh: "Znaš šta, nema šanse da prestanem da se bavim muzikom, to je moj život". A ona kaže: "Razmisli" i ode.

Jeste li pristali?

- Ne odmah. Znam da sam bio dužan 17 hiljada maraka, nešto na kamatu. Trebalo je neko da mi donese pare, ali mi se ne javlja na telefon tog dana. Ja zovem tog lika kamataša i kažem mu: "Ovaj mi se ne javlja, biće problem za danas. Čujemo se sutra". A on meni: "Vidi, brate, ako ne bude love, da znaš da si u problemu". Počinje da mi preti. Rekoh mu: "Alo, jel ti znaš s kim pričaš", a on se pravda da to nisu njegove pare već nekog tamo petog. Uvek je tako kod tih kamatara, para nikad nisu njegove. I tad ja uzmem da stavim na papir da vidim koliko sam dužan. Ukupno 250.000 maraka duga. Predveče je bilo, zovem Indiru i dam joj papir. Ona skoči: "Jesi ti normalan bre, pa šta ti radiš s parama?!". A pre toga meni je Popović bio kao banka. Svaki dan meni treba nešto, da l' 500 ili 20.000, on meni daje. Ja njemu to odrađujem, kako završavam jedan posao, on otpisuje dug. Jednog dana dođe i kaže: "Znaš li ti koliko si mu dužan"? Kažem mu da nemam pojma, on odgovara "68.000 maraka". Ja nisam video problem u tome i to mu kažem, a on meni: "Pa dokle ti misliš tako da živiš? Ja s tobom više ne mogu da izađem na kraj, ti svaki dan tražiš neke pare. Od danas, ništa mi ne duguješ, ali nemoj više nijednu marku da si mi potražio" i pocepa onaj papir. Auu, ja očajan, molim ga: "Pa nemoj, ja ne znam s parama, ceo život tako živim", ali ne vredi. Neće da čuje, ode.

Pa na šta ste trošili toliki novac?

- Na šta sve nisam trošio. Imao sam u blizini jedan restoran i kafić, samo mesečno za to sam davao po 10.000 maraka, za račune. Jeo je i pio ko je stigao, a ja plaćao. Ujutru me zove Indira i kaže: "U pola sedam zovi sve ljude kojima duguješ da dođu. Doneću ti pare da platiš ljudima. Hoću da gledam kako im daješ, a onda da zoveš Sašu Popovića i da mu kažeš da više ne radiš muziku za njega". Tako je i bilo. Vratim pare svima, zovem Popovića i kažem mu da je Indira otkupila moje dugove i da se više neću baviti muzikom za druge pevače osime nje. A on kaže: "Ma važi". Ne veruje čovek. Posle je shvatio da je to ozbiljno i sve je dao od sebe da to promeni, ali ja kad nešto obećam to je to. Jedno dobro vreme nismo govorili Sale i ja, samo zbog toga. Sa Indirom sam deset godina radio kao menadžer. Znači u vreme kad smo radili album "Lopov" ona je otkupila moje dugove i ja sam od tada radio samo sa njom. Doduše, pisao sam i za druge nešto malo, na primer Tanji Savić, Seju Kalaču, Mini Kostić i mislim da je to sve. A ne, vratila mi se Stoja 2005. (smeh). Tad sam joj uradio album "Metak" gde je bila pesma "Nešto mi govori".

Bilo je u tom periodu još hit albuma koje ste radili drugim izvođačima, osim Indire.

- Jeste. Osim nje, pisao sam Mini Kostić, Tanji Savić i za još par njih. Album Seje Kalača je bio namenjen Indiri. Ja joj pevam "na slikama iz prošlosti naše pored mene nasmejan ti si. Stare slike, a pitanje isto, da li se me voleo ili nisi". A ona kaže: "To je jednostavno, neću da pevam to". A ovaj Sejo dolazi iz Zagreba pet puta, ja ga odbijam, neću da radim. I on meni kaže: "Moja žena Rada mi je rekla da se ne vraćam u Zagreb ako se s tobom ne dogovorim". I ja ajde pristanem.

Kako je došlo do prekida saradnje sa Indirom?

- Indira i ja smo imali problem što smo non stop bili zajedno. Nemaš više ni inspiracije, došlo je do prezasićenja. Recimo, posle albuma "Zmaj" koji je sve razvalio, bio je CD "Ljubav kad prestane". On komercijalno nije bio toliko uspešan i ja sam to znao. Rekao sam joj: "Indira, nemamo album. Jednostavno nemam inspiraciju, ali znam kako ćemo uzeti pare. Ti se ošišaj do glave, kupi deset perika i radimo spotove kao Šinejd O Konor. Svi će doći da te vide, uzećemo više para neko sa prethodnim albumom". Ma nije htela ni da čuje (smeh). Posle toga smo uradili još album "Heroji" i to je bilo to. Toliko sam bio siguran da ću se lako vratiti u posao posle nje, ali... Ja sam se te 2012. teže vratio u posao nego 1994. kad sam došao u Beograd. Došli su mlađi pevači koji imaju svoje autore, ljudi su se uvezali. Morao sam da pokušam da budem bolji.

"Ceca me je molila za pesme, rekla je: "One su moj život"

Kome ste radili još poslednjih godina?

- U tom periodu uradio sam Ceci Ražnatović i Saši Matiću duet "Lažov notorni", pa duet Severini i Petru Graši "Unaprijed gotovo", i tad sam polako ušao u formu.

Je l' istina da ste Ceci napravili dva albuma od kojih je ona odustala?

- Nije tačno. Ceca mi je tražila da joj dam pesme "Zmaj" i "Nisam sumnjala". Rekla mi je: "Rale, te dve pesme su moj život". Rekao sam joj da mi je žao, ali nisam mogao to da uradim jer sam ih za Indiru pisao. Ceca je pesme čula kod Marine i dopale su joj se.

Da li je tačna ona priča da je tekst pesme "Zmaj" napisala jedna devojka koja je bila na samrti i da ju je posvetila svom dečku?

- Ma znam za tu priču. Ne znam da l' da rušim sve to (smeh). Marina je pisala tekst, sećam se kad sam otišao kod nje, pita me: "Šta ćeš da piješ?". Ja se odvalio od alkohola, kad ona meni čita tekst koji je genijalan, ali kad sam čuo stih "budi uvek kao zmaj", skočim i kažem: "Ženo, jesi ti bre normalna, kakvi zmajevi". Ona mrtva hladna kaže: "Pa to ti je najbolje u pesmi, ali promeniću". A Indira traži da joj Marina ponovi stih i viče kako je do odlično, pa onda viče na mene da nisam normalan. I stvarno, posle se ceo album zvao "Zmaj".

Uvek ste imali takve reakcije kad čujete tekst prvi put?

- Ne, ne. Recimo, za pesmu "Moj živote dal si živ" napisala je potpuno drugi tekst koji je posle otpevala jedna druga muzička zvezda jer sam ja odbio. Posle nekog vremena me zove da dođem i ona mi čita tekst. Kad je rekla "moj živote dal si živ", ja skočim i glavom udarim u vrata njenog toaleta i napravim rupu! (smeh). Rekoh, kupiću ti vrata, daj tekst. A ona kaže "e ku***, nema tekst, al ce biti". Ja mislio ona se zeza, kad stvarno nije imala ništa osim strofe i prvog stiha refrena. I kad smo snimali ostala samo ta pesma, poslednje veče, sutra treba da se miksuje. Zovem je i kažem: "Daj Maki, večeras mora da snimimo" i posle 15 minuta zove i kaže: "Piši". Ja zapišem, kažem: "Pevaj Indira, sad nemamo kud". Taj album je bio ludilo.

Problem sa porokom

Pijete li alkohol i dalje u tim količinama?

- Za vreme korone kad se nije nigde išlo, ja ustanem ujutru i razmišljam dal da skuvam kafu ili da popijem nešto. I uglavnom popijem alkohol, pa u roku od par sati ja gotov... Jedan dan me zove Marina i pita šta radim, ja kažem da sam se napio već ujutru, a ona meni: "Ti nisi normalan, umrećeš". Kad je umrla Marina, nisam išao na sahranu jer je Laća rekao da će zvati on koga treba da zove... Odem ja popodne na njen grob, onako zatvorim oči i pričam s Marinom. U jednom trenu osetim kao da me nešto mazi po ruci. Vidim, nema ništa oko mene, oni venci su daleko metar. Nema šta da me dodirne. Tad sam rekao na njenom grobu: "Marina, zaklinjem ti se da više neću piti". Održao sam reč.

Pisalo se da ste bili u emotivnoj vezi sa Indirom, kasnije i sa Oljom Bajrami. Jel to tačno?

- To su priče samo i mislim da mi to smešta neko od moje konkurencije. Jer ja uglavnom sa ženama radim, malo sam pevača muških imao, i tako ljudi to izvrću i povezuju.

Jesu li deca krenula vašim stopama u muzici?

- Imam dvoje dece. Ćerka je zavšrila master na arhitekturi u Pragu, tamo radi i živi. Sin studira psihologiju, ima još tri ispita i gotovo. Nisu u muzici, mogli su pored mene da vide kako je to lep posao (smeh).

