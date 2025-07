- Do susreta među njima je došlo sasvim slučajno. Milica je bila izgubila veru u ljubav nakon svega što joj se desilo poslednjih meseci, a kada je njega videla zaljubila se na prvi pogled - istakao je za izvor blizak pevačici i dodao da iako su obolje zaljubljeni, pevačica i njen partner ove godine neće praviti svadbu.

Ko je partner Milice Todorović

Inače, to je bila ljubav na prvi pogled, a emocije su se brzo rasplamsale i postale jake, te su rešili da naprave veći korak i osnuju porodicu.

Partner je pažljiv i nežan

- Milica uživa pored dečka. On je jako pažljiv i nežan, što je oduvek i želela od partnera. Uz nju je sve vreme, a pogotovo od kada su saznali da će postati roditelji. Milica zaista uživa u ljubavi i životu pored njega, a to što je ona javna ličnos, a on ne voli da se ekponira javno im za sada uopšte ne smeta. Savršeno se slažu.