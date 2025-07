Nove promene

- To bi bila idealna kombinacija, na kojoj "Grand" uveliko radi. Brena i Suzana bi unele novu energiju u ovaj šou-program, a i Saša Popović bi se s tim složio. Ako je neko živeo za to i davao sve da taj muzički projekat bude na vrhu, bio je to upravo nekadašnji prvi čovek ove produkcije. Nažalost, uskoro će pola godine kako on nije s nama, ali njegov lik i delo živi i živeće dok je sveta i veka. Suzana je uz Sašu najbolje bila upućena u sve detalje takmičenja, pa bi njeno iskustvo i te kako bilo značajno. "Grand" se trudi da od najboljih takmičara napravi velika imena, a svi koji su učestvovali i postigli rezultat svoj život su promenili nabolje. Zbog toga je veoma važno ko sedi u stolici stručnog žirija, jer su oni umnogome zaslužni za muzički put takmičara - priča naš sagovornik.