Pevačica Tijana Milentijević , poznatija kao Tijana Em, iznenadila je publiku objavom svoje prve balade. U pitanju je duet sa njenim kolegom Vanjom Lakatošem. Pesma, koja je prvobitno bila namenjena folk zvezdi Slađi Allegro , našla je put do Tijane na potpuno neočekivan način.

-Dok smo radili na tekstu i pesmi, Vanja i ja smo u pesmi čuli Slađu Allegro. Međutim, nakon razgovora sa Šaranom i njegovim predlogom da to ipak bude Tijana - svi smo znali da je to to - kaže tekstopisac Mikos Mikeli koji je i napisao baladu “Pazi slomljeno”.