– Kada sam bila u „Eliti“, razmišljala sam o životu i došla sam negde do zaključka da je možda negde to i greška kada misliš da nešto u mom životu nešto tebi ne odgovara da promeniš sve, i ja sam to radila više puta, nego da probaš da popraviš konkretno situaciju tamo gde jesi jer to meni sada izgleda kao da sam ja bežala od problema umesto da njih rešavam, jer ako jednu istu grešku ponavljaš više puta onda ćeš nju da ponavljaš i opet i opet, a sa istim delima ne možeš da dobiješ drugačiji rezultat – rekla je Sofi.