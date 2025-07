- Stižem da radim i odmorim, evo dva dana malo sam se sunčala, slušala muziku uveče. Volim more i ovo Jadransko je nekako posebno za mene. Išli smo na Kraljičinu plažu, tamo mi je lepo, kaže Tea a znamo i zašto jer je skrivena od znatiželjnih pogleda.

Da li je u Crnoj Gori pukla sezona?

- Ne bih ja tome pridavala važnosti, takav je život nekada ovako-nekada onako. Svi mogu da izaberu hoće li da dođu.

Tea je mogla biti i glumica

- Nezgodno je pričati jer ja sam imala pozive iz domaćih serija ali nisam prihvatila jer smatram da je to prevelika odgovornost i ne upuštam se tako lako u sfere u kojima ne vladam najbolje. Kamoli kada je drugo govorno područje, mislim da bi mi trebalo godinu dana ozbiljne pripreme. Meni je lakše da se pripremam da zapnem i da radim, ja sam radnik, nego da se posle hvatam za glavu i da ponavljam i da molim “seci ovo”.

Tea kaže da pokušava to da promeni kod sebe.

- Perfekcionista sam ali to ne smatram vrlinom. Nekada namerno pustim da se nešto provuče što nije po planu zato što se lečim od perfekcionizma jer su perfekcionisti ekstremno nesigurni ljudi, kažu i inteligentni. Davno je otpevano: o kako je lepo biti glup. Mislim da što si pametniji više strahova i nesigurnosti imaš i više znaš koliko ne znaš. Zato se od toga lečim jer smatram da ostavimo taj dah umetnosti i spontanosti.

- Bilo je prelepo i tako lepe reči za mene je rekla, ali nisu to samo neke lepe reči, ona je meni rekla divnu rečenicu koja me duboko pogodila i znala sam kroz kakve psihičke momente ona prolazi, Htela sam da uzmem mikrofon i da se zahvalim ali mi nije dala mikrofon. Rekla je: ajde prihvati nekada nešto kada ti lepo kaže bez da imaš potrebu da se odmah zahvaljuješ nazad i daješ nazad. Ja sam samo rekla wau, to se tako retko čuje, kaže Tea kojoj opet pune oči suza kada se prisetila te večri.